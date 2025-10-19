به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام این خبر و با اشاره به این که ۵۲ میلیون تن کانسنگ طلا در استان شناسایی شده است گفت: از معادن طلای استان سالانه بیش از ۲ هزار کیلوگرم طلا تولید و استحصال می‌شود.

سخاوت خیرخواه افزود: برای تکمیل زنجیره تولید طلا لازم بود واحد‌های طلاسازی نیز در استان راه اندازی شوند که این واحد نخستین واحد طلاسازی در آذربایجان غربی است.

او با بیان این که این واحد طلاسازی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است خاطرنشان کرد: سالانه نزدیک به ۱۲۰ کیلوگرم مصنوعات طلا در این واحد تولید می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: این واحد تولیدی علاوه بر تولید مصنوعات از شمش طلا، بخشی از طلای استحصالی خود را از برد‌های الکترونیکی و یا به عبارتی دیگر از ضایعات الکترونیکی از طریق کوره به دست می‌آورد که سالانه بیش از ۷۰ کیلوگرم طلا از این محل استحصال می‌کند.

سخاوت خیرخواه افزود: به عنوان صنایع پایین دستی طلا در زمینه ساخت مصنوعات طلا برای ۴ واحد دیگر نیز در استان مجوز صادر شده است که به زودی در مسیر بهره برداری قرار خواهند گرفت.

او خاطرنشان کرد: مقرر شده برای تامین مواد اولیه این چهار واحد تولیدی مصنوعات طلا، ۱۰درصد از شمش طلای معدن زره شوران به عنوان مواد اولیه و یا به عبارتی سرمایه در گردش به روش‌های ممکن در اختیار این واحد‌ها قرار بگیرد که موافقت اولیه وزارت صمت در این خصوص انجام شده است.