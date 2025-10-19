به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در همایش تجلیل از خادمان موکب العباس (ع) مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل گفت: اربعین مقدمه ظهور است و قوام مواکب از برکت اربعین است و هر چه رونق موکب‌ها بیشتر باشد جامعه برای ظهور بیشتر آماده می‌شود.

حجت الاسلام حسین علیه افزود: انفاق مختص متمولان جامعه نیست بلکه به همه اختصاص دارد و رشد اقتصادی مستلزم انفاق است و از این رو موکب‌ها با نگاه قرآنی عامل رشد اقتصادی جامعه و تقویت کننده نظام اسلامی هستند.

وی ادامه داد: موکب‌های اربعین حسینی عزت آفرین و عامل تقویت تقوای اجتماعی هستند و روز به روز باید تقویت شوند و ظرفیت کار و عملکرد موکب‌ها فراتر از اربعین است.

او با اشاره به نقش موکب‌ها در سایر بخش‌های جامعه گفت: موکب‌ها در حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله می‌توانند در کنار مردم باشند و اگر در برخی موارد دستگاه‌های دولتی آمادگی کامل نداشته باشند با اتکا به کمک‌های مردمی امداد رسانی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: دشمن می‌خواهد جمهوری اسلامی را از بین ببرد و در جنگ ۱۲ روزه نیز قصد تجزیه کشور را داشت، اما با حضور مردم و لطف الهی نقشه دشمن محقق نشد و ۷۰ درصد پرتاب‌های ایران به اهداف رژیم صهیونیستی به هدف خورد و این عزت و اقتدار نیرو‌های مسلح ما را می‌رساند.

حجت الاسلام علیه گفت: امیدواری ما به نظام الهی منبعث از وعده‌های الهی است بنابراین، رزاقیت ما از دلار‌های خارجی نیست بلکه از برکات اسلام و اربعین حسینی است؛ آگاه باشیم که در بین الطلوعین آخر الزمان به سر می‌بریم و به وعده حق الهی نزدیک می‌شویم و علت سخت گیری دشمن به ما این است که دشمنان ما به خوبی می‌دانند که اگر ظهور رقم بخورد، فاتحه آنها خوانده است.

سردار سعید رضایی، دبیرکل مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل هم در این آیین گفت: ایثارگران بستر قوام و تقویت اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و از سال ۱۴۰۰ به بعد همه ظرفیت‌ها و امکانات مجمع را برای خدمت در قالب موکب العباس (ع) بسیج کرده‌ایم تا به زوار کربلا خدمات لازم ارائه شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری همیشه بر تعامل با برادران عراقی در خدمت رسانی به زوار کربلا تاکیده کرده‌اند و برادران عراقی نیز در آیین اربعین همکاری خوبی دارند و در کنار ما برای زوار کربلا خدمت می‌کنند.

وی تصریح کرد: آرمانی که پشت خدمت به زوار کربلا نهفته، بسیار بالاتر از خدمات رسانی معمول و مرسوم است و در واقع نشانگر پایبندی به هیهات منا الذله است و این مفهوم فقط با حضور و جان بخشیدن در راه خدا محقق می‌شود.

رضایی تصریح کرد: هشت سال جنگ تحمیلی و محور مقاومت و همه ایثارگری‌ها ناشی از تابلو شرف نجف تا کربلاست، از این رو اعتاب مقدسه تنها راه نجات عالم تشیع است و دشمن از همه تجهیزات جنگی و مدرن برخوردار است، اما ما نیز در کنار اقتدار نظامی، یاحسین (ع) و معنویات را داریم و اینگونه بر دشمنان پیروز می‌شویم.

دبیرکل مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل گفت: در اجلاس اخیر شرم الشیخ، روسای جمهور کشور‌های مختلف تحقیر شدند، اما رفتار دکتر پزشکیان که از حضور در شرم الشیخ سر باز زد، جای تشکر دارد، هرچند خیلی از کشور‌های حوزه خلیج فارس بر ما خرده گرفتند که ایران چرا از این فرصت استفاده نکرد، اما استفاده از این فرصت نباید به بهای تحقیر یک ملت تمام شود.

سردار رضایی افزود: رفتار رییس جمهوری اسلامی ایران در شرم الشیخ نیز ناشی از معنویات حاصل از کربلا و فریاد هیهات منا الذله است که هم فلسفه نظری و هم فلسفه مسلمانی دارد و امیدواریم روزی به برکت خون شهدا فرزندان ایران زمین در همه صحنه‌ها سربلند باشند و امپراطوری تمدن نوین اسلامی را شکل دهند.

اسفندیار هوشیار، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل هم در این همایش گفت: ۱۷ موکب از این استان در مسیر پیاده روی اربعین مستقر می‌شوند و موکب العباس (ع) مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل یکی از فعال‌ترین موکب‌های استان است.

هر موکب استان اردبیل به طور تقریبی در اربعین حسینی امسال به ۳۰ هزار نفر صبحانه، ناهار، شام یا میان وعده غذایی ارائه کردند، سال به سال حجم و گستره خدمات اهالی استان اردبیل در مسیر پیاده روی جهانی اربعین حسینی بیشتر می‌شود.

در ادامه این همایش، کارگروه‌های تخصصی با حضور روسا و دبیران مجامع ایثارگران شهرستان‌های استان برگزار و مباحث و موضوعات مختلف در حوزه‌های طلاب و روحانیت، اقشار، فرهنگی و اجتماعی، کارکنان و کارمندان، فضای مجازی و رسانه و روسا و مدیران برگزار شد.

در پایان از خادمان و خیران موکب العباس (ع) مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل و همچنین از رییس مجمع ایثارگران متحد شهرستان مشگین شهر به عنوان دفتر شهرستانی فعال، تجلیل شد.