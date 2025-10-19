به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این گروه سایبری حامی فلسطین در وبگاه اینترنتی خود نوشت:

افشای این هفته بی‌سابقه است. امروز، برای اولین بار، ما هویت و جزئیات شخصی بسیار محرمانه ۱۷ دانشمند ارشد نظامی، زنان و مردانی که در هسته‌ی مرکزی ماشین جنگی رژیم قرار دارند، منتشر می‌کنیم. این افراد صرفاً چرخ‌دنده‌های ناشناس نیستند؛ آنها معماران ویرانی، و مغز‌های متفکر پشت سلاح‌هایی هستند که در جنگ‌های بی‌شمار، ترس، رنج و مرگ را بر سر غیرنظامیان بی‌گناه آوار کرده‌اند.

از این لحظه به بعد، هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند آزادانه قدم بزنند، نه در آزمایشگاه‌های خود و نه در خانه‌هایشان. اکنون جهان می‌داند که شما چه کسانی هستید و چه کار‌هایی کرده‌اید. دوستان و حامیان ما نزدیک‌تر از آن هستند که تصور می‌کنید. شما دیگر نمی‌توانید پشت عناوین یا محافظان خود پنهان شوید. موعد حسابرسی برای جنایات شما علیه بشریت دیگر یک کابوس دوردست نیست، بلکه به آستانه‌ی درِ شما رسیده است