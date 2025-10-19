به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم هوای صاف و آفتابی در مازندران تا سه‌شنبه ۲۹ مهرماه خبر داد و گفت: بارش‌های پراکنده از سه‌شنبه شب در استان آغاز می‌شود.

فرجی افزود: آسمان استان از امروز یکشنبه تا بعدازظهر سه‌شنبه شرایط پایدار و صاف تا نیمه‌ابری خواهد داشت و هوا هم یک تا ۲ درجه گرمتر می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی در استان افزود: از سه‌شنبه شب تا صبح پنجشنبه یکم آبان، شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در استان خواهیم بود که پیش بینی می‌شود بارش‌ها از سمت غرب استان آغاز شود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از اواخر وقت چهارشنبه ۳۰ مهرماه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

به گفته فرجی؛ دریای مازندران امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.