کارشناس هواشناسی: هوای مازندران تا سهشنبه گرم و آفتابی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم هوای صاف و آفتابی در مازندران تا سهشنبه ۲۹ مهرماه خبر داد و گفت: بارشهای پراکنده از سهشنبه شب در استان آغاز میشود.
فرجی افزود: آسمان استان از امروز یکشنبه تا بعدازظهر سهشنبه شرایط پایدار و صاف تا نیمهابری خواهد داشت و هوا هم یک تا ۲ درجه گرمتر میشود.
وی با اشاره به تغییرات جوی در استان افزود: از سهشنبه شب تا صبح پنجشنبه یکم آبان، شاهد افزایش ابر و بارشهای پراکنده در استان خواهیم بود که پیش بینی میشود بارشها از سمت غرب استان آغاز شود.
کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از اواخر وقت چهارشنبه ۳۰ مهرماه از شدت بارشها کاسته میشود.
به گفته فرجی؛ دریای مازندران امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.