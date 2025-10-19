پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: ظرفیت استحصال بیش از ۲ هزار کیلوگرم طلا از معادن استان ایجاب میکند که به واحدهای تولید مصنوعات طلا نیز توجه بیشتری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در آیین افتتاح نخستین واحد تولید مصنوعات طلا در استان با تاکید بر ظرفیتهای استحصال طلا در این منطقه بر تکمیل زنجیره تولید طلا در استان تاکید کرد و گفت: ظرفیت استحصال بیش از ۲ هزار کیلوگرم طلا از معادن استان ایجاب میکند که به واحدهای تولید مصنوعات طلا نیز توجه بیشتری شود.
رضا رحمانی با اشاره به این که باید دهها و صدها فرصت سرمایه گذاری را در استان شناسایی کنیم گفت: اینوا یا همان همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان غربی پرچمی برای معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری استان است.
رضا رحمانی با بیان این که ایجاد نخستین نمایشگاه بین المللی طلا در ارومیه از جمله کارهایی بود که برای شکوفایی صنعت طلا در استان انجام شد افزود: در حال حاضر ۵ واحد تولید طلا در استان داریم که سالانه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم طلا در این واحدها تولید میشود.
او با تاکید بر این که باید زنجیره تولید طلا در استان کامل شود و نباید فقط به تولید شمش بسنده کنیم خاطرنشان کرد: باید در تولید و استحصال طلا به ساخت مصنوعات این فلز گرانبها نیز تاکید شود تا سود بیشتری از این باب نصیب تولیدکنندگان و صنعتگران شود.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر احیای دوباره شهرک فناوری ارومیه گفت: این استان با توجه به ظرفیتهایی که دارد باید جز پنج استان صنعتی اول کشور باشد.
رضا رحمانی تنوع قومیتی در استان را فرصتی برای توسعه عنوان کرد و ادامه داد: هر کسی که در جهت افزایش خصومتهای قومی گام بر میدارد در واقع در زمین دشمن بازی میکند.
او تصریح کرد: افزایش تنشهای قومیتی به نفع استان نیست و نباید مسابقات ورزشی به مکانی برای نزاعهای قومیتی تبدیل شود.
استاندار آذربایجان غربی با بیان این که مصوب شده که ۹ طرح توسعهای با همکاری بخش خصوصی در فرودگاه ارومیه ایجاد شود گفت: در آیندهای نزدیک یک شرکت خصوصی مبلغ ۵۰ میلیون دلار در استان سرمایه گذاری خواهد کرد که رقم قابل توجهی است.
حجتالاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اشاره به این که ارومیه میتواند مرکز صادرات بین المللی طلا قرار گیرد گفت: صادرات مصنوعات طلا از آذربایجان غربی به سه کشور همسایه با ظرفیت سالانه یک تن امکان پذیر است، اما باید زیرساختهای این موضوع نیز آماده شود.
این واحد طلاسازی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است که سالانه نزدیک به ۱۲۰ کیلوگرم مصنوعات طلا در این واحد تولید میشود.
بر اساس اعلام مهدی مقدور مدیرعامل این واحد تولیدی با توسعه فازهای جدید تولیدی این واحد ظرفیت تولید از ۱۲۰ کیلوگرم به ۶۰۰ کیلوگرم مصنوعات طلا در پنج سال آینده افزایش خواهد یافت که تعداد افراد شاغل در آن نیز از ۳۵ نفر به ۲۵۰ نفر افزایش مییابد.