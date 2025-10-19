به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضاموالی‌زاده در نشست با انجمن‌های مردم‌نهاد استان در اهواز، با تقدیر از تلاش‌های این تشکل‌ها، بر نقش محوری آنان در توسعه اجتماعی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تلاش‌های ارزشمند انجمن‌های مردمی قابل تقدیر است، افزود: حس نوع‌دوستی و دیگرخواهی باعث فعالیت این مجموعه‌ها شده که بسیار ارزشمند است.

استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت خروج از دایره فردگرایی، تصریح کرد: انسان محصور و زندانی در حوزه منافع فردی خود، بی‌شک نمی‌تواند برای دیگران گامی بردارد؛ همه کنش‌ها و واکنش‌های چنین فردی، سراسر از خودخواهی خواهد بود، ولی زمانی که به فکر جامعه پیرامون باشد، می‌تواند گام‌های ارزشمندی بردارد و تعالی پیدا کند.

وی بیان کرد: وقتی فردی، برنامه‌های جمعی را بر برنامه‌های فردی خود ترجیح دهد، بسیار شایسته و ارزشمند است.

موالی‌زاده در ادامه به ابعاد وجودی انسان اشاره کرد و گفت: انسان دارای سه ساحت وجودی جسم، عقل و روح است که این عقل گاهی به سمت روح تعالی پیدا می‌کند و گاهی نیز به سمت جسم تنزل می‌یابد و خوشبختانه افرادی که وارد عرصه‌های اجتماعی و عمومی می‌شوند، از عیار و جایگاه بالایی برخور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در قرآن کریم نیز همواره تأکید شده است که انسان محصور در دایره فردیت نباشد.

استاندار خوزستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات منظم با انجمن‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: به جلسات مستمر با انجمن‌های مردم‌نهاد نیازمند هستیم و سعی داریم ماهانه با این عزیزان و تلاشگران عرصه‌های اجتماعی جلساتی را برگزار کنیم.

وی با اشاره به محتوای مطرح‌شده در این نشست، اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف، بحث‌های ارزشمندی مطرح شد و حرف‌های بسیار بیشتری برای گفتن در این عرصه وجود دارد.

موالی‌زاده توسعه را نیازمند ۲ بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانست و افزود: همواره افرادی می‌توانند به جامعه کمک کنند که در وجوه نرم، ویژگی‌های خاصی داشته باشند و دغدغه رشد و تعالی جامعه را در سر بپرورانند.

استاندار خوزستان با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی استان، گفت: جامعه خوزستان، جامعه‌ای میهمان‌نواز و خونگرم است؛ در نشست‌ها مشکلات استان مطرح می‌شود، اما باید از خوبی‌های استان نیز سخن بگوییم.

وی با بیان اینکه خوزستان در صدر کشور از نظر نیکوکاری و نوع‌دوستی قرار گرفته است، تاکید کرد: این جایگاه بسیار مهمی است و به رغم مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد، خوزستان این جایگاه را کسب کرده که افتخار بزرگی است.

موالی‌زاده در پاسخ به برخی تصورات نادرست درباره خوزستان، گفت: در حوزه‌هایی مانند همسرآزاری، کودک‌آزاری و نزاع‌های مختلف، در انتهای جدول کشوری قرار داریم در حالی که برخی‌ها گمان می‌کنند خوزستان استانی خشن است.

وی با توضیح درباره برخی رفتار‌های اجتماعی، گفت: گاهی بلند صحبت می‌کنیم و گاهی فریاد می‌زنیم، اما مردم خوزستان انسان‌های خونگرم و میهمان‌نوازی هستند که جایگاه ارزشمندی در کشور دارند به همین جهت باید با صدای بلند به خوزستانی بودند خود افتخار کنیم.