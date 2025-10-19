به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امشب با پخش فیلم «۸۳»، مخاطبان را به سفری پرهیجان در دنیای کریکت می‌برد. این فیلم موفق بالیوودی، بازسازی لحظه‌ای تاریخی از قهرمانی هند در جام جهانی ۱۹۸۳ است.

فیلم «۸۳» به کارگردانی کبیر خان امشب ۲۷ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود. داستان این فیلم در مورد بازیکن کریکت، کاپیل دیو است که به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکت هند در جام جهانی سال ۱۹۸۳ حضور دارد. حال او فرصتی برای به شهرت رساندن کشورش در صحنه جهانی پیدا کرده و… هنرمندانی، چون رانویر سینگ، دیپیکا پادوکونه، طاهر راج باسین، جیوا، ساغیب سالم، پانکاج تریپاتی، چیراگ پاتیل و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

علاقه‌مندان به فیلم‌های ورزشی می‌توانند «۸۳» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.

دوبله فصل دوم سریال «باشگاه کمانگیری مدرسه کازمای»

سریال انیمیشن «باشگاه کمانگیری مدرسه کازمای» با گویندگی ۳۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل دوبله شد. این سریال در گونه انیمیشن ـ ورزشی و درام ساخت کشور ژاپن در سال ۲۰۲۳ است که قرار است از شبکه امید سیما پخش شود. مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است.

شیلا آژیر، بابک اشکبوس، ارغوان افراسیاب، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، علی جلیلی باله، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، امیر حکیمی، سیما رستگاران، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، علیرضا شایگان، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، امیرمحمد صمصامی، نغمه عزیزی پور، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، مریم معینیان، اردشیر منظم، امیر منوچهری، علی همت مومیوند و مهسا عرفانی این اثر را دوبله کرده‌اند.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: پس از پیروزی در مسابقات منطقه‌ای، باشگاه کمانداری دبیرستان کازمایی برای آماده شدن برای مسابقات ملی تلاش می‌کند. میناتو نارومییا، کماندار با استعداد تیم، مصمم است تا تیم خود را به پیروزی برساند. با این حال، راه رسیدن به مسابقات ملی پر از چالش است.

برنامه «هیچ وقت دیر نیست»

در قسمت جدید برنامه «هیچ وقت دیر نیست» از شبکه آموزش، اهمیت هم‌افزایی خانواده و مدرسه در تربیت نسل نو با حضور مسئولان انجمن اولیا و مربیان و جمعی از مادران به بحث گذاشته می‌شود.

قسمت جدیدی از برنامه تلویزیونی «هیچ وقت دیر نیست» روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح با محوریت موضوع اهمیت پیوند اولیا و مربیان از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

در این برنامه، امیر والی‌پور، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان البرز، به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت و با تمرکز بر نقش مؤثر والدین در فرآیند تعلیم و تربیت، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را با بینندگان در میان خواهد گذاشت.

همچنین جمعی از مادران فعال در همکاری آموزشی با مدارس نیز در این برنامه حضور دارند و از تجربه‌های ارزشمند خود در ارتباط خانه و مدرسه خواهند گفت.

برنامه این هفته با هدف تبیین نقش خانواده در آموزش فرزندان، تقویت پیوندِ مؤثر بین اولیا و مربیان، و طرح راهکار‌هایی برای مشارکت بهتر والدین در فرآیند یادگیری طراحی شده است.

«هیچ وقت دیر نیست» برنامه‌ای از شبکه آموزش سیما که با شعار «این باور ماست؛ برای شروع هر کاری، هیچ وقت دیر نیست» ، تلاش می‌کند تا امید، انگیزه و الگو‌های واقعی را به مخاطبان خود معرفی کند.