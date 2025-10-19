به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان گفت: این افزایش اشتغال در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده نقش مؤثر سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری دولت در توسعه اقتصادی استان و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از در دست ساخت بودن ۱۰ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد.

ذاکریان افزود: در یک سال اخیر، ۳۳۰ فرصت شغلی از محل اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی ایجاد شده که معادل ۲۳ درصد کل اشتغال ایجاد شده در این حوزه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۴ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در استان فعال است، افزود: از این تعداد، ۷ پروژه مربوط به دولت چهاردهم بوده و این موضوع افزایش ۴۱ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

ذاکریان با اشاره به تداوم روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم گفت: میزان سرمایه مصوب پروژه‌های خارجی از ۲۲۰.۸ میلیون دلار به ۲۶۵.۶ میلیون دلار افزایش یافته که بیانگر افزایش ۱۶.۸ درصدی در جذب سرمایه‌های بین‌المللی به استان است.