به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شهریار مرشدی اظهار داشت: در اولین همایش بین الملی و نهمین آیین ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری، ۲ نفر از زنان روستایی استان بوشهر به عنوان نمونه کشوری انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: سهیلا رستمی و آمنه زارعی در رشته کشاورزی پایدار (تولید کننده محصول سبزی و صیفی سالم در شهرستان دشتی) به عنوان نمونه کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مرشدی گفت: این همایش با حضور مقامات ملی و بین المللی، اندیشمندان، زنان نوآور و کارآفرین روستایی و عشایری، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

وی افزود: اهداف این همایش اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور در راستای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری، ایجاد همگرایی و پیوند بین فعالیت‌های علمی و اجرایی در زمینه توانمند سازی زنان روستایی و عشایری، زمینه سازی برای ایجاد شبکه بین المللی همکاری‌های زنان روستایی و عشایری، ایجاد فضای گفتمان زنان روستایی و عشایری در حضور اندیشمندان، برنامه ریزان و قانون گذاران کشور و ایجاد فضایی برای عرضه تولیدات زنان روستایی و عشایری از طریق برپایی نمایشگاه بود.