مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: متوفیان ناشی از تصادفات در استان، نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا نورس در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۷ متوفی و ۳۱۲۶ مصدوم تصادف در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد متوفیان نزدیک هفت درصد و مصدومان معاینه شده ۱۲ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بیشترین تلفات تصادفات استان بر اثر ضربه مغزی و شکستگیهای متعدد رخ داده است.
وی افزود: بررسیهای ماهانه آمار تصادفات نشان میدهد شهریورماه با ۴۷ متوفی بیشترین آمار تلفات را در میان ماههای سال داشته و از مجموع متوفیان، ۱۳۸ نفر در تصادفات برونشهری و ۱۹ نفر در تصادفات درونشهری جان باختهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی تصریح کرد: شکستگیهای متعدد و ضربه به سر مهمترین علل مرگ در حوادث رانندگی بوده است؛ بهطوریکه ۳۵ درصد مرگها ناشی از ضربه مغزی و حدود ۳۰ درصد بر اثر شکستگیهای شدید رخ داده است.
نورس ادامه داد: نزدیک به ۶۰ درصد از قربانیان در محل حادثه جان خود را از دست دادهاندکه این موضوع بیانگر شدت بالای تصادفات و نبود فرصت کافی برای امدادرسانی و درمان است.
وی بیان کرد: از میان متوفیان، ۱۰۹ نفر مرد و ۴۸ نفر زن بودهاند.
به گفته مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی شهرستان بجنورد با هزار و ۳۴۹ مصدوم بیشترین آمار را در میان شهرستانهای استان داشته و پس از آن شهرهای شیروان با ۵۸۴ نفر، اسفراین ۴۴۵ نفر، آشخانه ۲۹۲ نفر، فاروج ۲۲۸ نفر، جاجرم ۶ نفر و راز ۷ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.