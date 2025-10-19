به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اداره عقیدتی سیاسی نهاجا سومین جشنواره فضای مجازی خود را با هدف «جهاد همگانی تبیین» ویژه تولیدات و فعالان فضای مجازی برگزار می‌کند.

این جشنواره در چند بخش تخصصی برگزار خواهد شد؛ از جمله بخش مدیریت، راهبری و توسعه سکو‌های انتشار مانند کانال‌ها، صفحات و وب‌سایت‌ها که در آن مدیران (ادمین‌ها) و بلاگر‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با محور‌های جشنواره می‌توانند شرکت کنند.

بخش تولید محتوا در فضای مجازی نیز در شش حوزه شامل بازی‌های موبایلی (ویژه اندروید و iOS)، ویدئو کلیپ، موشن کلیپ، آثار گرافیکی، تولیدات صوتی (پادکست و کتاب صوتی) و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می‌شود. در این بخش، هنرمندان و تیم‌های خلاقی که محتوای فاخر و متناسب با محور‌های جشنواره تولید کرده‌اند، مورد داوری و تقدیر قرار خواهند گرفت.

بخش لشکرسازی ویژه طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه‌ای است که در جهت سازماندهی فعالان فضای مجازی و افزایش حضور اثرگذار آنان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی طراحی شده است.

بخش آموزش سواد رسانه‌ای و فضای مجازی نیز از جمله محور‌های این جشنواره است که در آن از تولیدکنندگان محتوای آموزشی و اساتید تأثیرگذار در ارتقای سطح سواد رسانه‌ای کارکنان و خانواده‌های نیروی هوایی تجلیل می‌شود.

محور‌های این جشنواره ویژه تولیدات و فعالان فضای مجازی با موضوعات ارتش و جنگ تحمیلی دوم، ارتش، اقتدار و امید آفرینی، ارتش، خانواده و معنویت، سرمایه اجتماعی ارتش، ارتش و حفظ تمامیت ارضی، ارتش و مهارت افزایی برگزار می‌شود.

آثاری می‌توانند در بخش رقابتی جشنواره شرکت داده شوند که با دست‌کم یکی از محور‌های اعلام‌شده همخوانی داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ به آیدی @nahaja_jahat در پیام‌رسان‌ها ارسال کنند.