طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر به بهره بردای رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در مراسم افتتاح این طرح آبرسانی که با حضور رفیع زاده معاون رئیس جمهور برگزار شد گفت: امروز شاهد بهره‌مندی ۵۵ روستای شهرستان روانسر از آب سالم و بهداشتی پایدار هستیم که حدود ۹ هزار نفر از این نعمت برخوردار شده‌اند.

رضا داوودی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها ۹ باب مخزن، ۴ حلقه چاه، ۸۰ ایستگاه پمپاژ و ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع احداث و در مجموع بیش از ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت طرح‌های جهاد آبرسانی در استان گفت: در قرارداد‌های همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) تاکنون ۴۲۰ روستا ساماندهی شده‌اند و کرمانشاه جزو استان‌های پیشرو در این زمینه است.

به گفته داوودی، از ابتدای اجرای طرح تا کنون، به طور میانگین هر ۳۶ ساعت یک روستا در استان از نعمت آب سالم و پایدار برخوردار شده است.