در ۲۴ ساعت گذشته
توقیف ۴۹۶ وسیله نقلیه حادثه ساز در جادههای خراسان رضوی
۴۹۶ وسیله نقلیه متخلف و حادثه ساز در ۲۴ ساعت گذشته در جادههای خراسان رضوی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۲۸۷ دستگاه از این تعداد خودروهای سواری و بقیه دیگر وسایل نقلیه شامل موتورسیکلت و ناوگان باری بوده است
سرهنگ محمدرضا کورسی افزود: تصادف خودرو با عابرپیاده نیز درشبانه روزگذشته در یکی از جادههای قوچان و خروج خودروی سواری از جاده در شهرستان خواف ،دو کشته برجای گذاشت.
وی ادامه داد: شب گذشته نیز انحراف یک دستگاه اتوبوس در مسیر سبزوار-مشهد یک کشته و پنج مجروح برجای گذاشت که این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.
سرهنگ محمدرضا کورسی افزود: همچنین دیروز پنج فقره تصادف جرحی با ۱۰ مصدوم و ۲۳ فقره تصادف خسارتی در جادههای خراسان رضوی به وقوع پیوست.