به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با اشاره به معرفی روستا‌های دستجرد، لتگاه و کردآباد در کنار شهر ازندریان به عنوان پایلوت صنعت پوشاک گفت: این طرح یک اقدام کلیدی در راستای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ صنعت پوشاک کشور است.

وهب مختاران افزود: یکی از مسائل و مشکلات در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، در اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی بود، اما ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در فروردین امسال، تصویب و ابلاغ شد.

او تاکید کرد: این طرح با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اشتغالزایی، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، طراحی شده است که با اجرای این طرح واحد‌های کوچک و خانگی به بنگاه‌های بزرگ متصل می‌شوند و از این طریق، مشکلات موجود در زنجیره تامین و واسطه‌گری کاهش خواهد یافت و به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به تاثیرات مثبت این طرح بر بازار مصرف پوشاک اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط تورم اقتصادی قدرت خرید مردم در حوزه پوشاک کاهش می‌یابد، اما طرح «طاها» به ما این امکان را می‌دهد تا با حذف واسطه‌ها، رونق اشتغال را در این صنعت شاهد باشیم.

مختاران افزود: این طرح نه تنها به کاهش هزینه‌های بانکی کمک می‌کند بلکه به توسعه بازار‌های داخلی و خارجی نیز منجر می‌شود.

او تاکید کرد: این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در سه استان همدان، زنجان و گلستان در حال اجرا است.