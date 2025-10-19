پخش زنده
امروز: -
نقشههای هواشناسی بیانگراستقرار جوی نسبتا پایدار و بدون بارش دراستان تا اواسط هفته جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی تا اواسط هفته جاری جوی نسبتا پایدار و بدون بارش براستان حاکم خواهد شد که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.
از اواسط هفته عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی سبب افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید همراه با بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان خواهد شد.
بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش نسبی دماهای کمینه در روزهای آتی در استان است.