ووشوکاران قمی دور رفت لیگ برتر ووشو جوانان کشور را با ۳ پیروزی و یک شکست پشت سر گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم هیئت ووشو قم در بازی نخست دور رفت مرحله گروهی این رقابتها تیم هیئت ووشو ماهشهر را ۷ - ۶ شکست داد، در بازی دوم هم هیئت فارس را ۸ - ۵ از پیش رو برداشت، در بازی سوم سانا صنعت ساوه را با نتیجه ۱۰ - ۱ کنار زد و در آخرین بازی برابر تیم تلاش بندرعباس ۷ - ۶ مغلوب شد تا با ۳ پیروزی و یک شکست و بدون در نظر گرفتن بازیهای دور برگشت صعود خود را به مرحله بعدی رقابتها مسجل کند.
بازیهای دور برگشت لیگ برتر ووشو جوانان کشور نیمه آبان برگزار میشود.