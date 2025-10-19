پخش زنده
پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تُن محصول با کیفیت بالا از مزارع بادام زمینی پارس اباد برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیش از ۵۰ نوع محصولِ زراعی در پارس آباد کشت میشود که، یکی از آنها که به تازگی سطح زیرِکشتِ آن بالا رفته، بادامِ زمینی است.پیش بینی شده امسال، بیش از ۳۰ هزار تن محصولِ مرغوب تولید و روانه بازار شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آبادگفت: شهرستان پارسآباد قطب تولید بادام زمینی با کیفیت در کشور است که در سالهای اخیر به شدت تولید این محصول افزایش یافته است.
اصغری افزود: امسال ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز پارسآباد به کشت این محصول آجیلی اختصاص یافته است.
وی گفت:با برداشت این محصول روزانه برای یکهزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده تا شرایط بهتری را در برداشت این محصول با رعایت استانداردهای مورد نظر شاهد باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد افزود: ۱۰۰ کارخانه و کارگاه فرآیند خشککنی و برشته کردن این محصول را انجام میدهند تا کیفیترین بادامزمینی به سراسر کشور صادر شده و کشاورزان حاصل دسترنج خود را در ماههای پیش رو ببینند.
اصغری اضافه کرد: اوج کار واحدهای کارگاهی برشتهکنی این محصول در شب یلدا و آستانه عید نوروز خواهد بود که با ظرفیت بسیار بالا سعی خواهند کرد تا محصولات آجیلی بهتری را تحویل مردم دهند.
وی بیان کرد: بادامزمینی تولید شده در پارسآباد از مرغوبیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، نوع تولید این محصول با بستهبندیهای مناسب حتی به خارج از کشور نیز صادر میشود.