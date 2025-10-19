امام جمعه کیش: فراجا، تکیه‌گاه مطمئن مردم و نماد اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با خیرمقدم به خانواده‌های شهدا، مسئولان و میهمانان، از فداکاری حافظان امنیت کشور قدردانی کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های فراجا و با اشاره به جایگاه والای شهیدان از منظر آیات قرآن کریم، گفت: شهیدان مایه عزت و امنیت جامعه‌ هستند و قدردانی از رشادت های آنان و توجه به خانواده‌های شهدا وظیفه‌ همگانی است.

امام جمعه کیش، گفت: خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت خود، ادامه‌دهنده واقعی راه ایثار و مقاومت‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، افزود: فراجا و خانواده شهدای آن از ستون‌های استوار اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تکیه‌گاه مطمئن مردم هستند.

او افزود: این نهاد در کنار مردم با رأفت و مهربانی عمل می‌کند و در برابر برهم‌ زنندگان نظم و امنیت با صلابت و اقتدار می‌ایستد، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، چهره‌ای مهربان و مقتدر از پلیس در ذهن مردم ترسیم شده است.

امام جمعه کیش با قدردانی از زحمات فراجا و خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: فرزندان ایران اسلامی در سنگر امنیت، مصداق انسان‌های مؤمن و کامل‌اند و موجب عزت دین و آرامش جامعه شده‌اند.