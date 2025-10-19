رئیس دیوان عالی کشور گفت: آرای وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با بیان این موضوع که دیوان عالی کشور، آخرین مرحله تظلم خواهی اصحاب دعوا و مراجعین است، افزود: باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم به صورت بهینه استفاده شود و اگر خدای ناکرده کوچکترین کوتاهی در این خصوص داشته باشیم نزد خداوند متعال مسئولیم و باید در محضر حضرت حق پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن آراء وحدت رویه در نظام قضایی ایران گفت: صدور آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور، نقشی بسیار مهم در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد، از همین رو آراء وحدت رویه باید دارای اتقان لازم و مستدل به دلائل شرعی و قانونی باشد.

منتظری ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم را از دیگر کارویژه‌های مهم آراء وحدت رویه عنوان کرد و افزود: تغییر در نحوه انشاء رای و شفافیت در فرایند صدور آراء قضایی ضروری است و قضات باید آراء خود را به نحوی انشاء کنند که موجب پویایی نظام حقوقی شود.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی و قانونی دیوان عالی کشور در گره‌گشایی از کار مردم، بر دقت و‌سرعت در رسیدگی‌ها تاکید و گفت: تصمیمات ما در این مجموعه عالی قضایی باید منتهی به حل مشکلات مردم و ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و اجرای صحیح قوانین باشد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه با بیان روایتی از امام صادق (ع) افزود: به امام صادق علیه السلام گفتند: کار خود را به چه اساسى استوار ساخته اى؟ فرمود: بر چهار بنیان: [اول]دانستم که عمل مرا کس دیگری انجام نمى دهد پس بر انجام آن تلاش نمودم [دوم]دانستم که خداى بر من آگاه است پس حیا کردم. [سوم]دانستم که روزى مرا دیگرى نمى خورد پس آرام گرفتم [چهارم]دانستم که پایان کار من مرگ است پس براى آن آماده شدم.

منتظری گفت: کیفیت عمل هر کس، بر پایه بینش و باور او استوار است. کسى که به ارتباط عمل و پاداش معتقد باشد و خدا را شاهد بر کارهاى خویش بداند و به روزىِ مقدّر قانع باشد و مرگ را باور داشته باشد، از پستى‌ها و پلیدى‌ها و گناهان دورى مى کند و براى سعادت اخروى مى کوشد.

شایان ذکر است رئیس دفتر و اعضای شورای معاونین در این جلسه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.