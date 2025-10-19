پخش زنده
امروز: -
بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران، در بازرسی و آزمون صحت عملکرد وسایل توزین، حدود ۱۲ هزار وسیله توزین را در ۶ ماه نخست آزمون کردند و در نتیجه آن، صحت عملکرد بیش از ۹۹ درصد ترازوها مشخص شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای مقابله با تولید کالای غیر مجاز و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کارشناسان ادارهکل استاندارد استان تهران در جریان بازرسی از واحدهای تولیدکننده ترازو و وسایل توزین، ۴۵ عدد ترازوی غیرقانونی و ۱۴۴ نشاندهنده غیر مجاز (فاقد علامت استاندارد ملی) کشف کردند و مراتب را برای پیگیریهای قانونی، به مراجع قضایی ارجاع دادند.
براساس این گزارش، ۱۸ دستگاه ترازوی غیر قانونی و قاچاق نیز از محل فروشگاههای صنفی سطح شهر تهران توقیف و تحویل مراجع قضایی شد.
گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا کنون، ۴۱۱۳ دستگاه ترازوی تولید شده در استان، توسط کارشناسان اداره اندازهشناسی استان تهران، آزمون و پلمب گذاری شده است.