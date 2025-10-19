به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این دستگاه در راستای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و انجام حفاری‌های عمیق وارد ناوگان حفاری منطقه سنگان شده است و توانایی حفاری تا عمق ۳۰۰۰ متر را دارد. همچنین از لحاظ طراحی دکل و سیستم وینچ نسبت به مدل‌های قبلی ارتقاء یافته است.

طبق اعلام مجتمع سنگان؛ این دستگاه به منظور انجام سومین گمانه حفاری عمیق در آنومالی‌های غربی معادن مستقر شده است.

مجتمع سنگ آهن سنگان زیرمجموعه ایمیدرو؛ در شرق استان خراسان رضوی قرار دارد.