به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی به مناسبت افتتاح چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی، این نمایشگاه را نمادی از استمرار فرهنگ مطالعه و فرصتی برای تلاقی قلم‌ها و احیای فرهنگ تفکر برشمرد.

بهمن نوری افزود: کتاب، گران سنگ‌ترین میراث اندیشه و آینه تمام‌نمای فرهنگ و هویت یک ملت است. نمایشگاه کتاب، جلوه‌گاه شکوه تفکروتلاقی قلم‌ها و اندیشه‌هایی‌ست که مسیر رشد و تعالی جامعه را روشن می‌سازد.

بهمن نوری افزود: برگزاری چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی، فرصتی است ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم بلند ایثار، مقاومت و انسان‌دوستی در پرتو فرهنگ کتاب و قلم. این رویداد نه تنها پاسداشت یاد و نام قهرمانان ایمان و غیرت است، بلکه نمادی از استمرار فرهنگ مطالعه و ارتقای دانایی در جامعه امروز ماست.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از این پیام آورده است: در روزگاری که سرعت اطلاعات گاه از عمق اندیشه می‌کاهد، نمایشگاه کتاب بار دیگر یادآور می‌شود که هیچ چیز جای گفت‌وگوی اندیشه‌ها و تجربه ناب خواندن را نمی‌گیرد. امید است این نمایشگاه، چراغی فروزان در مسیر فرهنگ‌سازی، نشر حقیقت و بیداری نسل‌ها باشد.

نمایشگاه کتاب خراسان شمالی از ۲۷ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.