۱۶۵ واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با اعتبار ۲۴۸ میلیارد ریال، امسال برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد همدان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی همدان با اشاره به نقش نیروگاههای خورشیدی در کمک به رفع ناترازی انرژی گفت: رویکرد جدید کمیته امداد، احداث نیروگاههای خورشیدی تجمیعی برای خانوادههای زیرپوشش است.
سید حسن نعمتی افزود: در این طرح اولویت با خانوادههایی است که امکان راهاندازی طرحهای اشتغال را ندارند.
او ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی را مهمترین رسالت این نهاد حمایتی بیان و تاکید کرد: طی قراردادی با شرکت توزیع نیروی برق، در مدت زمان ۲۰ سال، برق تولیدی و ذخیره سازی شده نیروگاههای خورشیدی با تعرفههای مشخص خریداری میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان تصریح کرد: در سالجاری ساخت ۲ مزرعه نیروگاهی خورشیدی پنج مگاواتی و ۲ مگاواتی در استان برای هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان در حال پیگیری است.
نعمتی گفت: همچنین احداث هزار نیروگاه خورشیدی انفرادی پنج کیلوواتی در سالجاری برای مددجویان واجد شرایط در دستور کار قرار دارد که به محض ابلاغ اعتبارات بانکی، کارسازی خواهد شد.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ۶۰ هزار خانواده نیازمند شامل ۱۱۲ هزار نفر به صورت مستمر از کمیته امداد امام خمینی استان همدان خدمات دریافت میکنند.