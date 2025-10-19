پخش زنده
برنامه ریزیها برای آمادگی هرچه بهتر برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی طبیعی وغیر طبیعی و حل معضل پسماند استان به ویژه در پهنه سراوان، دستور کار این نشست دو ساعته بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و فوری دستورالعملهای نشست شورای پدافند غیرعامل متناسب با موقعیت استان باید در دستور کار همه مدیران و اعضای شورا قرار گیرد گفت: اجرای اقدامات مرتبط با پدافند غیرعامل برای امنیت و توسعه گیلان ضروری است.
هادی حق شناس همچنین به مشکل چندین ساله پسماند در گیلان هم اشاره کرد و افزود: هرچند در طی سالیان گذشته اقداماتی برای کاهش این معضل به ویژه در منطقه سراوان انجام شد، اما کافی نبود و باید با راهکارهای فوری برای رفع این مشکل برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه گیلان برای توسعه پایدار و امنیت، نیازمند نگاه نوین و راهکارهای عملی در حوزه پدافند غیرعامل است گفت: گیلان استانی است که باید برای حفظ و صیانت از اراضی ارزشمند آن برنامه ریزی شود و یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، بلند مرتبه سازی است تا در سالهای آینده برای مسکن با مشکل مواجه نشویم.
محمد حیدری سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل گیلان هم در این نشست با بیان اینکه هفته پدافند غیرعامل از ۵ آبان آغاز میشود گفت: در این هفته ویژه برنامههایی برای تجهیز زیرساختهای استان و آمادگی بیشتر استان برای مواجهه با حوادث احتمالی اجرا میشود.
در این نشست برخی از اعضای جلسه نظرات خود را در خصوص اجرای دقیق اقدامات پدافند غیرعامل بیان کردند.