به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کود‌های توزیع شده شامل ۴ هزار و ۵۶۶ تن کود ازته، ۴۰۳ تن کود فسفاته و ۲۲۴ تن کود پتاسه بوده است.

احمدنژاد افزود: این مقدار کود‌ برای محصولاتی که در قالب الگوی کشت ابلاغی به شهرستان‌های استان و سیاست وزارتخانه معرفی شده‌اند اختصاص یافته و حواله‌ای از طریق سامانه حواله الکترونیکی صادر می‌شود که در این سامانه می‌توان مقدار کود اختصاصی به محصولات کشاورزان در سطح شهرستان‌ها را مشاهده کرد.

به گفته وی برای رفع نیاز کشاورزان استان کود‌های مذکور پس از تامین و سپری کردن مراحل نمونه‌برداری و آنالیز به انبار کارگزاران متقاضی حمل شده تا بین کشاورزان و بهره‌برداران توزیع شود.