رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور، کتاب را از منابع اصیل و ماندگار برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده، دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،‌ سردار آزادی در آیین گشایش نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، با تأکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت افزایش معرفت نسبت به دوران دفاع مقدس، گفت: هرچه از آن دوران فاصله می‌گیریم باید شناخت و درکمان از ارزش‌های مقاومت و پایداری عمیق‌تر شود و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های انتقال این فرهنگ است.

وی افزود: یکی از منابع اصیل و ماندگار برای انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده، کتاب است و نمایشگاه‌های کتاب دفاع مقدس نقش مهمی در زنده نگه داشتن این فرهنگ دارند.

وی با اشاره به حضور ۱۰۷ ناشر تخصصی حوزه دفاع مقدس و ارائه بیش از هفت هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه، اظهار کرد: در دل این رویداد فرهنگی، شهدا و رزمندگان با مردم سخن می‌گویند و خاطرات آنان برای همه اقشار جامعه، از نوجوان تا بزرگسال، پیام دارد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج همچنین از غرفه فلسطین که ویژه نمایش آثار تقریظ‌شده رهبر معظم انقلاب است، به‌عنوان یکی از بخش‌های شاخص نمایشگاه یاد کرد و ابراز امیدواری نمود این بخش مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان از همه برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران نمایشگاه قدردانی کرد.