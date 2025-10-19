

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد مبلغ ۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی پرداخت شد تا به حساب کشاورزان واریز شود.

بر اساس این گزارش، این مبلغ را سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی اختصاص داده و به این ترتیب ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکارانی که از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه محصول خود را به دولت تحویل داده اند، پرداخت شده است.

از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۱۵۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته است.