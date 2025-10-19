به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید فرهنگ فصیحی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت بر ضرورت جهت‌دهی فعالیت‌های فناورانه صنعت نفت در چارچوب سیاست‌های کلان کشور تأکید کرد و گفت: در راستای رهنمود‌های مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، بررسی طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی را در دستور کار قرار دادیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و هم‌فکری اعضای کمیته، بتوانیم مسیر ارتقای فناوری در این حوزه را هموار کنیم.

فصیحی افزود: پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت مأموریت دارد نقش حلقه اتصال میان دانش، صنعت و سرمایه را ایفا کند و با تسهیل تعاملات فناورانه، زمینه شکل‌گیری بازار واقعی محصولات دانش‌بنیان در صنعت انرژی را فراهم آورد. این پارک دیگر صرفاً محل استقرار شرکت‌های فناور نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به بازوی راهبردی وزارت نفت در تحقق سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان است.

سرپرست مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز در این نشست با اشاره به نقش پارک در نظام ملی نوآوری کشور اظهار کرد: از این پس، طرح‌هایی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، باید دارای پیوست فناوری باشند.

به گفته بهرامی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد تا اجرای این مأموریت در حوزه وزارت نفت را به پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت واگذار کند تا تصمیمات فناورانه در صنعت انرژی با هم‌افزایی و انسجام بیشتری دنبال شود.

وی افزود: موضوعات مرتبط با اصلاح مصوبات شورای اقتصاد می‌تواند با محوریت پارک و از مسیر معاونت علمی در دستور کار شورا قرار گیرد. این هماهنگی به چابکی تصمیم‌گیری‌های فناورانه کشور کمک خواهد کرد.

بهرامی همچنین اعلام کرد که معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حال بررسی طرحی است تا پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت را به عنوان هاب ملی تولید بار اول و اعتبار مالیاتی شرکت‌های فناور معرفی کند. این گام به پارک امکان می‌دهد نقشی فعال‌تر در تجاری‌سازی فناوری‌ها و حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند.

در این نشست، اعضای کمیته توسعه کسب‌وکار فناورانه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت متشکل از مدیران و نمایندگان نهاد‌های تخصصی حوزه انرژی و فناوری از جمله مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، دانشگاه خوارزمی و شرکت توسعه کسب‌وکار نیما انرژی حضور داشتند.

با برگزاری این نشست، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه از نقش‌آفرینی ملی شد؛ مرحله‌ای که در آن این مجموعه نه‌تنها تسهیل گر پروژه‌های فناورانه، بلکه معمار زیست‌بوم نوآوری در صنعت انرژی کشور است؛ تجسمی عملی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر آن‌که اقتصاد دانش‌بنیان باید به فرهنگ تولید ملی بدل شود.