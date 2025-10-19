مسابقات قویترین مردان با حضور ورزشکاران از سراسر کشور در خمین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات پرهیجان قویترین مردان خمین با حضور ورزشکاران از استانهای مختلف کشور، در خمین برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین گفت: در این رقابتها که در دو رده وزنی منفی ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ کیلوگرم برگزار شد، ۳۰ ورزشکار قدرتمند به مصاف یکدیگر رفتند.
سعید امجدی افزود: این مسابقات با استقبال گسترده مردم محلی و حضور جمعی از مسئولان شهرستانی همراه بود.
او گفت: برگزاری مسابقات قویترین مردان خمین با هدف توسعه ورزشهای قدرتی، ایجاد انگیزه در میان جوانان و شناسایی استعدادهای برتر در رشتههای قدرتی انجام شد و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم و ورزشکاران روبهرو شد.
به گفته امجدی، چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت روحیه ورزشدوستی در میان جوانان منطقه داشته باشد.
در پایان رقابتها، نفرات برتر هر رده وزنی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جوایز از آنان تجلیل شد.