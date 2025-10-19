به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات پرهیجان قوی‌ترین مردان خمین با حضور ورزشکاران از استان‌های مختلف کشور، در خمین برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین گفت: در این رقابت‌ها که در دو رده وزنی منفی ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ کیلوگرم برگزار شد، ۳۰ ورزشکار قدرتمند به مصاف یکدیگر رفتند.

سعید امجدی افزود: این مسابقات با استقبال گسترده مردم محلی و حضور جمعی از مسئولان شهرستانی همراه بود.

او گفت: برگزاری مسابقات قوی‌ترین مردان خمین با هدف توسعه ورزش‌های قدرتی، ایجاد انگیزه در میان جوانان و شناسایی استعداد‌های برتر در رشته‌های قدرتی انجام شد و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم و ورزشکاران روبه‌رو شد.

به گفته امجدی، چنین رویداد‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت روحیه ورزش‌دوستی در میان جوانان منطقه داشته باشد.

در پایان رقابت‌ها، نفرات برتر هر رده وزنی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جوایز از آنان تجلیل شد.