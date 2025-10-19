از ۳۰ مهرماه تا اول آبانماه
مشهد، میزبان دومین همایش منطقه ای دیپلماسی استانی
مشهد، میزبان دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی با حضور استانداران شرق کشور و سفرای ایران در کشورهای همسایه خواهد بود.
، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور به خبرنگاران گفت: این نشست دیپلماسی و اقتصادی از ۳۰ مهرماه تا اول آبانماه به مدت دو روز برگزار میشود.
احمد معصومی فر ادامه داد: در این نشست منطقهای، استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به همراه معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضای اتاقهای بازرگانی سه استان، سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، عراق و هند و نیز منتخبی از نخبگان، متخصصان، سرمایهگذاران و کارآفرینان، حضور خواهند یافت.
وی به برنامههای تخصصی این نشست اشاره کرد و گفت: چهار پنل تخصصی با عناوین «همکاریهای استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد»، «سیاست همسایگی و توسعه زیرساختهای حملونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی»، «گردشگری زیارت و سلامت» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقهای از مسیر فناوریهای نوین و دانشبنیان» برگزار میشود.
معصومی فر تاکید کرد: نتایج، دستاوردها و جمعبندی گفتوگوها درکارگاههای تخصصی، به عنوان مصوبات این نشست منطقهای، در اختتامیه ارائه خواهند شد.
به گفته او، همچنین نمایشگاهی از توانمندیهای صادراتی بخش خصوصی شرق کشور در حاشیه این نشست برپا خواهد شد.