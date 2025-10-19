در مراسم گرامیداشت هفته اولیا و مربیان از ۴۰ کارشناس و رئیس انجمن‌های اولیا و مربیان برتر خراسان جنوبی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در مراسم گرامیداشت هفته اولیا و مربیان گفت: اولیای دانش آموزان عضوی از بدنه تعلیم و تربیت هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی هر مدرسه انجمن اولیا و مربیان است افزود: دانش آموز زمانی به تکامل می‌رسد که خانواده و مدرسه هم مسیر باشند و اگر در این موضوع خلا باشد اهداف تربیتی محقق نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به نقش موثر اولیای دانش آموز گفت: هماهنگی روش‌های تربیتی باعث ثبات شخصیت دانش آموز می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بر تقویت باور‌های دینی تاکید کرد و گفت: اولیا و مربیان پل ارتباطی بین خانه و مدرسه هستند.

مرتضوی به طرح نماد اشاره کرد و گفت: این طرح که با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دولت چهاردهم به جد پیگیر می‌شود شامل مراقبت از آسیب‌های فردی و اجتماعی دانش آموز می‌شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۱۰ مدرسه خراسان جنوبی انجمن اولیا و مربیان دارند افزود: بیش از ۱۶ هزار نفر از اولیا با انجمن اولیا و مربیان مدارس همکاری دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این مراسم به اقدام ویژه رئیس جمهور در خصوص ساخت مدارس اشاره کرد و گفت: عدالت آموزشی در دولت چهاردهم روزانه رصد می‌شود.

شرافتی راد بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش اولیا و مربیان تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی از گذشته تا به امروز مهد پدران علم و فرهیختگان است و در ارتقای علمی کشور حرف برای گفتن دارد که باید این جایگاه حفظ شود.

در این مراسم از ۴۰ کارشناس و رئیس انجمن‌های اولیا و مربیان برتر خراسان جنوبی تجلیل و پیام وزیر آموزش و پرورش برای هفته پیوند اولیا و مربیان قرائت شد.

۲۴ تا ۳۰ مهر به نام هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده است.