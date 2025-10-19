پخش زنده
دبیر هیات ورزش های کارگری خوزستان گفت: تیم کشتی آزاد کارگران استان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کارگران کشور به استان تهران اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی اظهار کرد: رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور مرحله نخست انتخابی تیم ملی به مناسبت هفته تربیت بدنی از ۲۹ مهر تا یکم آبان ماه در شهرستان فیروزکوه استان تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: تیم کشتی آزاد منتخب کارگری خوزستان متشکل از ورزشکاران استان مجید درویشی وزن ۵۷، ابوالفضل شرفی چکان وزن ۷۰، علی امینی نسب وزن ۷۴، محمد پولاب وزن ۷۹، شهاب دهناری وزن ۹۲. ابی لشنی وزن ۹۷، به مربیگری رشید خانلری و سرپرستی مجید دهگان در این رقابتها حضور خواهند داشت.