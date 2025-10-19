به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی اظهار کرد: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور مرحله نخست انتخابی تیم ملی به مناسبت هفته تربیت بدنی از ۲۹ مهر تا یکم آبان ماه در شهرستان فیروزکوه استان تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: تیم کشتی آزاد منتخب کارگری خوزستان متشکل از ورزشکاران استان مجید درویشی وزن ۵۷، ابوالفضل شرفی چکان وزن ۷۰، علی امینی نسب وزن ۷۴، محمد پولاب وزن ۷۹، شهاب دهناری وزن ۹۲. ابی لشنی وزن ۹۷، به مربیگری رشید خانلری و سرپرستی مجید دهگان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.