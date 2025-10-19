پخش زنده
ایران و ازبکستان برای مقابله با گردوغبار و حفاظت از گونههای نادر، کارگروه مشترکی تشکیل دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در حاشیه اجلاس بین المللی پسماند صفر در استانبول، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با عزیز عبدالحکیم اف وزیر محیط زیست ازبکستان، دیدار کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این دیدار بر ضرورت همکاریهای منطقهای برای مقابله با بحرانهای محیط زیستی از جمله تغییر اقلیم، بیابان زایی و پدیده گردوغبار تأکید کرد.
وزیر ازبکستان با اشاره به چالشهای مشترک از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، و طوفانهای گرد و غبار، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک از متخصصان دو کشور برای مدیریت پدیده گردوغبار را مطرح کرد. وی همچنین خواستار مشارکت ایران در طرحهای منطقهای از جمله باغهای بوتانیک، فناوریهای بیابانزدایی، و برنامههای حفاظتی برای گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر شد.
انصاری ضمن استقبال از پیشنهادات مطرحشده، از آمادگی ایران برای همکاری در زمینه پایش و پیشبینی گرد و غبار، اعزام متخصصان محیط زیست، تبادل تجربیات در حوزه تنوع زیستی گیاهی و مشارکت در برنامههای بینالمللی حفاظت از گونههای در معرض خطر خبر داد.