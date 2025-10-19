مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به همراه جمعی از مسئولان استان از پروژه‌های آب‌رسانی و فاضلاب شهری میبد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با حضور هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سیدمهدی طباطبایی سرپرست فرمانداری میبد، از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری میبد در شمال شرق این شهرستان بازدید شد.

در جریان این بازدید، دکتر میرمحمدی بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه بزرگ فاضلاب میبد و بهره‌برداری بهینه از پساب تصفیه‌خانه تأکید کرد.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهری میبد با ظرفیت ۲۱ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طراحی شده است که در حال حاضر امکان تصفیه ۱۴ هزار مترمکعب از فاضلاب را دارد.

در ادامه این بازدید، راهکار‌های استفاده از پساب تصفیه‌خانه از طریق صنایع و جلوگیری از هدررفت منابع آبی مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه فاضلاب شهری میبد از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و قرار بود در مدت پنج سال، ۵۹۰ کیلومتر شبکه در سه فاز توسط سرمایه‌گذار اجرا شود. با این حال تاکنون تنها ۲۵۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب احداث شده و حدود ۲۷۰ کیلومتر از آن باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه سفر خود از پروژه مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی میبد نیز بازدید کرد.

پروژه آبرسانی میبد شامل حفر و تجهیز ۷ حلقه چاه، اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر خط انتقال و احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی است که با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان از محل طرح‌های ویژه شهر‌های دارای تنش آبی در حال اجراست.

امینی در پایان بر تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های آب‌رسانی و فاضلاب و تأمین آب باکیفیت برای مردم شهرستان میبد تأکید کرد.