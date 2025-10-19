به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی هیئت تکواندو گچساران گفت: به منظور استعداد یابی و ایجاد آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری یک دوره مسابقات تکواندو آزاد دختران با حضور تیم‌هایی از ۴ استان کشور در دوگنبدان برگزار شد.

خانم گرجی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۴۰ شرکت کننده دختر در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و در وزن های مختلف از استان‌های کهگیلویه وبویراحمد، خوزستان، فارس و بوشهر با هم رقابت کردند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی افراد مستعدد در رشته تکواندو و توانمند سازی این افراد برای شرکت در مسابقات کشوری عنوان کرد و گفت: این مسابقات به صورتی الکترونیکی توسط داوران قضاوت شد.

مسئول روابط عمومی هیئت تکواندوی گچساران با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد با کسب بشترین مدال قهرمان این مسابقات آزاد شد افزود: به نفرات برتر هر وزن و رزمی کاران فنی حکم قهرمانی و تندیس مسابقات اهدا شد.

گرجی ادامه: برگزاری این مسابقات در دو گروه بانوان و پسران در رده های سنی نونهال تا نوجوان با هدف استعداد یابی و شناسایی افراد مستعد در رشته تکواندو و توانمند سازی این افراد به میزبانی شهر‌های مختلف کشور ادامه دارد.