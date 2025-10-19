معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره کاروان حج تمتع ویژه استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، محسن مسلمی معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره کاروان حج تمتع ویژه استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ثبت‌نام این دوره با هدف تسهیل حضور جامعه دانشگاهی کشور در بزرگ‌ترین آئین عبادی و سیاسی مسلمانان آغاز شده و مختص استادان و اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌هاست.

آقای مسلمی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فراخوان ثبت‌نام برای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، سمنان و شهرستان کاشان ارسال شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام اولیه اقدام کنند.

*ثبت‌نام ویژه دارندگان سند ودیعه حج تا پایان ۱۳۸۶

معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در بارۀ جزئیات ثبت‌نام گفت: ثبت‌نام اولیه از میان متقاضیانی انجام می‌شود که سند ودیعه‌گذاری حج تمتع تا پایان اسفند ۱۳۸۶ داشته باشند و ثبت نام نهایی بر اساس اولویت‌های اعلام شده سازمان حج و زیارت انجام خواهد گرفت؛ البته استادانی که سند ودیعه حج ندارند نیز می‌توانند با تهیه آن از دفاتر رسمی و مورد تأیید سازمان حج و زیارت به‌صورت آزاد، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

*شرایط اختصاصی کاروان اساتید دانشگاه

آقای مسلمی با اشاره به ویژگی‌های خاص کاروان حج ویژه اساتید دانشگاه‌ها افزود: ایستگاه پروازی کاروان اساتید، تهران تعیین شده است و همه زائران موظف‌اند برای تحویل مدارک، انجام معاینات پزشکی و شرکت در جلسات آموزشی کاروان، در موعد مقرر در تهران حضور یابند.

وی تصریح کرد: ثبت‌نام اولیه با ارائه کپی سند ودیعه حج تمتع و تکمیل فرم پیوست ثبت‌نام انجام می‌شود. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، دفاتر نهاد موظف‌اند فهرست متقاضیان و مدارک آنان را به دفتر مرکزی ستاد ارسال کنند تا بررسی نهایی انجام شود.

* محدودیت اعزام همراه و عدم امکان ثبت‌نام بازنشستگان

معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با تأکید بر محدودیت ظرفیت کاروان، گفت: این کاروان ویژه اعضای هیأت علمی شاغل دانشگاه‌هاست و با توجه به ماهیت خاص آن، تنها اعزام همسر استاد به‌عنوان همراه امکان‌پذیر است. اعزام والدین یا دیگر بستگان مقدور نیست. همچنین اعزام استادان بازنشسته، همانند دوره‌های گذشته، در این کاروان انجام نخواهد شد.

* واریز پیش‌پرداخت و تکمیل اطلاعات در سامانه

آقای مسلمی افزود: متقاضیان باید مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده سازمان حج و زیارت، در سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی و واریز مبلغ پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام و در پایان کد رهگیری ثبت‌نام دریافت کنند.

وی ادامه داد: کاروان‌بندی نهایی متقاضیان بر اساس اولویت‌های تشرف اعلامی از سازمان حج و زیارت و سیاست‌ها و ضوابط ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان انجام می‌شود؛ بنابراین تحویل مدارک اولیه به‌تنهایی به‌منزله ثبت‌نام قطعی نخواهد بود.

معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همچنین درباره هزینه نهایی و درجه کیفی کاروان‌ها افزود: جزئیات مربوط به هزینه تمام‌شده، کیفیت کاروان و مبالغ پرداختی زائران پس از اعلام رسمی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.