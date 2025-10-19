ملی‌پوشان کشورمان با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا - ویتنام به کار خود پایان دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در هایفونگ ویتنام امروز یکشنبه ۲۷ مهر به پایان رسید و تیم های روئینگ بانوان و آقایان ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز شدند.

در فینال تک نفره سنگین وزن بانوان، فاطمه مجلل در فینال با کسب رکورد ۸:۳۱.۱۱ توانست مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

در فینال B دو نفره سنگین وزن مردان، مسعود محمدی و محمدحسین حقی در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در فینال تک نفره سبک وزن بانوان، زینب نوروزی در فینال مسابقات با کسب رکورد ۸:۲۴.۷۵ توانست مدال نقره را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

در بخش ۴ نفره بانوان، با توجه به بیماری فاطمه مجلل به دلیل فشار مسابقه در بخش تک‌نفره، تیم ایران از رقابت در فینال بازماند و شانس کسب مدال را از دست داد.

ملی‌پوشان کشورمان روز گذشته نیز موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ برنز شده بودند.

کادر فنی آقایان:

سرمربی: افشین فرزام

مدیرفنی: روژکو وسولود

کادر فنی بانوان:

سرمربی: بهناز مرادخانی

مدیرفنی: آناستازیا

مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت.