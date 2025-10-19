به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ضرورت کنترل و کاهش مفاسد و آسیب‌های اجتماعی، شناسایی علل و عوامل و خاستگاه‌های جرایم و مفاسد را پیش نیاز و مهمترین گام در اقدامات مقابله‌ای دانسته، اظهار کرد: نگاه علت شناسانه و علت شناسی ارتکاب جرایم و وقوع آسیب‌های اجتماعی اصل مهمی است که از محافل دانشگاهی انتظار می‌رود در این عرصه مهم در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش کنند.

وی وضعیت عفاف و حجاب در جامعه را مصداقی از آسیب‌های موجود دانسته، با انتقاد از عدم ابلاغ قانون مربوطه و اجرای آن، نسبت به برخی تفکرات مبنی بر توسعه سبک زندگی به‌شیوه غرب در جامعه و آثار و تبعات ناگوار و زیانبار بی‌هویتی فرهنگی هشدار داد.

وضعیت کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها و ضرورت ساماندهی و تشدید نظارت‌های لازم، اهمیت رعایت حجاب توسط فروشندگان و متصدیان در صنوف مختلف، رانندگان مزاحم در سطح شهر و اجرای طرح ویژه مقابله‌ای، معضل ترافیک، مسائل مرتبط با تالارها از جمله مطالب مطروحه در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی اعضا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.