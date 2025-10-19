پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: نگاه علتشناسانه و علتشناسی ارتکاب جرایم و وقوع آسیبهای اجتماعی اصل مهمی است که از محافل دانشگاهی انتظار میرود در این عرصه مهم در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی در جلسه بررسی آسیبهای اجتماعی با اشاره به ضرورت کنترل و کاهش مفاسد و آسیبهای اجتماعی، شناسایی علل و عوامل و خاستگاههای جرایم و مفاسد را پیش نیاز و مهمترین گام در اقدامات مقابلهای دانسته، اظهار کرد: نگاه علت شناسانه و علت شناسی ارتکاب جرایم و وقوع آسیبهای اجتماعی اصل مهمی است که از محافل دانشگاهی انتظار میرود در این عرصه مهم در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش کنند.
وی وضعیت عفاف و حجاب در جامعه را مصداقی از آسیبهای موجود دانسته، با انتقاد از عدم ابلاغ قانون مربوطه و اجرای آن، نسبت به برخی تفکرات مبنی بر توسعه سبک زندگی بهشیوه غرب در جامعه و آثار و تبعات ناگوار و زیانبار بیهویتی فرهنگی هشدار داد.
وضعیت کافهها و کافیشاپها و ضرورت ساماندهی و تشدید نظارتهای لازم، اهمیت رعایت حجاب توسط فروشندگان و متصدیان در صنوف مختلف، رانندگان مزاحم در سطح شهر و اجرای طرح ویژه مقابلهای، معضل ترافیک، مسائل مرتبط با تالارها از جمله مطالب مطروحه در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی اعضا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.