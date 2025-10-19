پخش زنده
هیئتی تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکتهای دانشبنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دریایی و کشتیرانی چین اعزام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این هیئت با هدف آشنایی با جدیدترین فناوریهای حوزه صنایع دریایی، شبکهسازی و تعامل با شرکتهای خارجی و به منظور انتقال فناوری و حضور در نشستهای تخصصی، به بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دریایی و کشتیرانی چین (Marintec China Shanghai ۲۰۲۵) که از ۱۱ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در شانگهای برگزار میشود، اعزام خواهند شد
دانشبنیانهای متقاضی حضور در این هیأت تجاری و فناوری تا روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazaal.inif.ir ثبتنام و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۹۱۲۲۱۱۷۶۲۴ و ۰۲۱۹۱۰۷۳۷۳۷ داخلی ۲۰۲ (مدیریت صادرات آینده همگرای تجارت) تماس حاصل کنند
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکتهای دانشبنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام هیأتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیأتهای تجاری و فناوری خارجی است.