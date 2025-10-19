سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان از آغاز فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد و گفت: این فرآیند تا پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایمان همایون‌نژاد، گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، در مجموع ۴۲ نفر در ۶ رشته در ۲ مرکز دانشگاهی زاهدان و زابل پذیرفته شدند.

وی افزود: همچنین حدود چهار هزار و ۷۳۶ نفر در مقطع کارشناسی در ۱۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان قبول شدند.

سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در خصوص پراکندگی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی، ادامه داد: بیشترین آمار پذیرفته‌شدگان مربوط به مرکز زاهدان با حدود یک‌هزار و ۱۸۰ نفر و کمترین آن مربوط به واحد سوران با ۲۵ نفر است.

ایمان همایون‌نژاد تصریح کرد: متقاضیان و پذیرفته‌شدگان می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده (تا پنجم آبان) با مراجعه به تمامی مراکز فعال پیام نور در سطح سیستان و بلوچستان مراحل ثبت‌نام اولیه خود را تکمیل کنند.

وی تأکید کرد: بعد از ثبت‌نام اولیه، متقاضیان برای ارائه مدارک باید به صورت حضوری در مراکز و واحد ۱۰ گانه دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان مراجعه کنند.

سرپرست دانشگاه پیام نور رشته مهندسی فناوری در پایان، به حمایت‌های مالی از دانشجویان اشاره کرد و ادامه داد: شهریه‌ای که برای دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده، در بین سایر دانشگاه‌ها کمترین میزان است. علاوه بر این، در جهت حمایت از دانشجویان تسهیلاتی بدون سود و با در نظر گرفتن تنفس بازپرداخت به آنان ارائه می‌شود.