آغاز مسابقات فوتسال «ایمیدرو» در مشهد
شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال «ایمیدرو» در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، در این دوره از مسابقات فوتسال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی «ایمیدرو» و شرکتهای تابعه، ۷۰۰ ورزشکار در دانشگاه فردوسی مشهد با هم رقابت میکنند.
رئیس کارگروه ورزش ایمیدرو گفت: این رقابتها به مدت یک هفته و با حضور ۳۵ تیم برگزار و رقابتها در مرحله اول به صورت دورهای برگزار میشود.
حیدر ضیغمی افزود: در پایان مرحله مقدماتی، چهار تیم به مرحله پایانی مسابقات رده بندی و فینال راه خواهند یافت.
به گفته وی، مرحله نهایی این مسابقات دوم آبان ماه در نیشابور برگزار خواهد شد.
برای ارتقای سطح فنی رقابتها، از سیستم داوری VS مشابه VAR استفاده میشود .