به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش، آیین افتتاح کانون طرح «پهلوان سعید» با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزشهای باستانی در میان دانشآموزان، در یکی از زورخانههای استان یزد برگزار شد.
در این مراسم که با حضور محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، کانونهای ورزش باستانی و پهلوانی دانشآموزی بهطور رسمی فعالیت خود را در استان یزد آغاز کردند.
جعفری در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت کیفیتبخشی به برنامههای حوزه تربیتبدنی و سلامت دانشآموزان گفت: یکی از طرحهای شاخص وزارت آموزشوپرورش در این زمینه، طرح پهلوان سعید (شهید سعید طوقانی) است که همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش در سراسر کشور آغاز شده است.
وی افزود: این طرح با هدف گسترش روحیه جوانمردی، اخلاقمداری و آشنایی دانشآموزان با ورزش زورخانهای اجرا میشود و شامل ۳۶ جلسه آموزشی در زمینههای مبانی ورزش باستانی، آیین مرشدخوانی و نرمشهای صبحگاهی است.
معاون وزیر تأکید کرد: ورزش پهلوانی تنها یک فعالیت بدنی نیست، بلکه فرهنگی اصیل و بخش مهمی از هویت تاریخی و معنوی ایران است که باید در میان نسل جوان نهادینه شود.
به گفته جعفری، کانونهای طرح پهلوان سعید در مرحله نخست در مدارس منتخب استانها راهاندازی شده و در آیندهای نزدیک، بهصورت سراسری در تمامی مدارس کشور گسترش خواهد یافت.