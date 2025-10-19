به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با برشمردن جشنواره خوارزمی به عنوان بزرگترین رویداد علمی - پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه افزود: این جشنواره با هدف تقویت فعالیت‌های علمی پژوهشی دانش آموزان و معلمان، کمک به دانش آموزان در هویت یابی، توسعه توانمندی‌ها، فرصت آفرینی برای شناسایی استعدادها، هدایت شغلی برگزار شد.

ماندگار افزود: شرکت کنندگان به صورت انفرادی و گروهی در محور‌های بازارچه‌کسب و کاردانش‌آموزی، قرآن و معارف‌اسلامی و دست‌سازه برترین‌های این افتخارآفرینی بودند.

وی افزود؛ شهرستان‌های بیرجند ۳ رتبه، فردوس ۳ رتبه و طبس ۲ رتبه پیشتازان این مرحله از جشنواره بودند.