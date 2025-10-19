آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم پس از هفت ماه همچنان ادامه دارد و دود ناشی از این آتش‌سوزی، زندگی روزمره مردم غرب خوزستان را مختل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخش عراقی تالاب هورالعظیم از خشکی و نبود آب بیش از هفت ماه است که دچار خودسوزی شده و دود ناشی از آن که به دلیل وزش باد به سمت ایران هدایت می‌شود سلامت و فعالیت روزانه مردم غرب خوزستان را مختل کرده است.

حل این معضل زیست محیطی نیاز به همراهی و همکاری کشور‌هایی همچون ترکیه و عراق دارد تا با تامین حق‌آبه این تالاب خودسوزی آن به پایان برسد، تا کنون کشور عراق اقدام موثری برای خاموش کردن تالاب انجام نداده است و به احتمال زیاد در انتظار بارش باران برای خاموش شدن این آتش سوزی هستند.

با پیگیری استاندار خوزستان طی ۲ مرحله هواپیمای آب پاش به بخش عراقی تالاب برای خاموش کردن آتش اعزام شد، اما این اقدام به صورت مقطعی کارگشا بود و رهاسازی آب تنها راه حل این معضل است.

وضعیت خودسوزی هورالعظیم تغییر نکرده است

فرماندار هویزه بیان کرد: وضعیت خودسوزی تالاب تغییری نکرده، اما به دلیل خنک شدن هوا شدت آن کمتر شده است.

عباس پورعاطف عنوان کرد: دودگرفتگی در شهرستان هویزه به دلیل آتش سوزی در هور همچنان رخ می‌دهد و تا کنون اقدام خاصی برای مهار این آتش سوزی انجام نشده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نیز در خصوص این معضل زیست محیطی بیان کرد: آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم و دود شبانه روزی ناشی از آن در آسمان خوزستان، به قول متخصصان حلبچه‌ای دیگر را برای خوزستان رقم زده است.

سید محسن موسوی زاده خواستار رسیدگی فوری دولت از طریق رایزنی باکشور عراق با کمک سازمان ملل جهت حل مشکل منطقه‌ای آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان نیز در خصوص این معضل زیست محیطی بیان کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در بخش عراقی تالاب هورالعظیم در شرق دریاچه‌ام‌النعاج و در مجاورت مرز ایران، دود غلیظی در چندین شب متوالی سبب کاهش کیفیت هوا و بروز مشکلات تنفسی در مناطق شده است.

محسن صادقیان افزود: کاهش حقابه تالاب، خشکسالی اخیر و احداث سد‌های بالادستی در ایران و ترکیه از عوامل تشدید این وضعیت است.

دادستان دشت آزادگان تاکید کرد: استمرار آتش‌سوزی‌ها و انتقال دود ناشی از آن موجب نارضایتی عمومی و افزایش مراجعات مردم به مراکز درمانی شده و ضروری است اداره کل محیط زیست و مدیریت بحران استان خوزستان با فوریت تمهیدات لازم را برای مهار این وضعیت اتخاذ کنند.

صادقیان عنوان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و خطرات محیط‌زیستی ناشی از آتش‌سوزی‌ها در منطقه، لازم است دادستان شهرستان و دادستان مرکز استان از مسیر حقوق عامه موضوعات را پیگیری و مرتفع نمایند و چنانچه نیازمند پیگیری در سطح ملی و بین‌المللی است مراتب را به دادستانی کل کشور منعکس کند.

تالاب بین‌المللی هورالعظیم که در مرز ایران و عراق و در جنوب غرب خوزستان واقع شده، یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های کشور است و نقش حیاتی در حفظ تعادل اکولوژیک منطقه دارد.

هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند جهانی به ثبت رسیده و همواره مورد توجه نهاد‌های زیست‌محیطی داخلی و بین‌المللی بوده است، کارشناسان معتقدند احیای این تالاب نیازمند همکاری مشترک ایران و عراق، مدیریت اصولی منابع آبی و رهاسازی منظم آب از رودخانه‌های کرخه و دجله است تا از بروز بحران‌های زیست‌محیطی در منطقه جلوگیری شود.