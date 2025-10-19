پخش زنده
رئیس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: برنامهریزیهایی برای اصلاح ترکیب جنسیتی جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان اردبیل،رئيس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور بررسي وضعيت گونههاي آهو و گوزن زرد از سايت تكثير و پرورش گوزن زرد ايراني در جنگل فندقلوي شهرستان نمين و سايت تكثير و پرورش آهوي مغان در اراضي قشلاق الملو شهرستان اصلاندوز بازديد كرد.
نصرتی در این بازدید گفت: پیشنهادهایی در راستای تقویت جمعیت آهوی مغان از طریق انتقال آهو از سایر زیستگاههای کشور به منطقه حفاظت شده مغان ارائه شده است.
رئیس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همچنین برنامهریزیهایی برای اصلاح ترکیب جنسیتی جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو صورت گرفته است.
نصرتی از زیستگاههای خرس قهوهای در دامنه سبلان بازدید کرده و اقدامات انجام شده در چارچوب برنامه عمل حفاظت از خرس قهوهای استان را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: برنامههای حفاظتی و آموزشی مرتبط با این گونه ارزشمند جانوری باید به صورت مشارکتی با سازمانهای مردمنهاد، جوامع محلی، هیئت کوهنوردی و با هماهنگی مسئولان شهرستان مشگینشهر پیگیری شود.