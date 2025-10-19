به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان اردبیل،رئيس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، به ‌منظور بررسي وضعيت گونه‌هاي آهو و گوزن زرد از سايت تكثير و پرورش گوزن زرد ايراني در جنگل فندقلوي شهرستان نمين و سايت تكثير و پرورش آهوي مغان در اراضي قشلاق الملو شهرستان اصلاندوز بازديد كرد.

نصرتی در این بازدید گفت: پیشنهاد‌هایی در راستای تقویت جمعیت آهوی مغان از طریق انتقال آهو از سایر زیستگاه‌های کشور به منطقه حفاظت شده مغان ارائه شده است.

رئیس گروه پستانداران دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای اصلاح ترکیب جنسیتی جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو صورت گرفته است.

نصرتی از زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای در دامنه سبلان بازدید کرده و اقدامات انجام شده در چارچوب برنامه عمل حفاظت از خرس قهوه‌ای استان را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: برنامه‌های حفاظتی و آموزشی مرتبط با این گونه ارزشمند جانوری باید به صورت مشارکتی با سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی، هیئت کوهنوردی و با هماهنگی مسئولان شهرستان مشگین‌شهر پیگیری شود.