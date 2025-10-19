به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان نقده درآیین تکریم و معارفه بخشدار محمدیار با اشاره به جذب بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای بوم گردی حسنلو در این بخش گفت: توسعه متوازن محمدیار درحوزه‌های مختلف باید مورد توجه مسئولان اجرایی شهرستان قرار گیرد.

امیرعباس جعفری با اشاره به اینکه مرحله آزمون و خطا در این شهرستان به اتمام رسیده، افزود: امسال اعتبارات خوبی درنظر گرفته شده تا یک سری از طرح‌های نیمه تمام به سرانجام برسد و امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد رشد و توسعه با ارتباط گیری از مسئولین استانی در این بخش باشیم و زمانی این اتفاق می‌افتد که تمامی مسئولین با همدلی و انسجام ملی دلسوزانه در کنار هم حرکت کنیم.

حجت الاسلام جلال باقری، امام جمعه شهر محمدیار هم در این مراسم امنیت و اقتدار کنونی کشور را حاصل جانفشانی شهدا و اتحاد و همدلی مردم دانست و گفت: شهدا جان خود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا کردند و فکر می‌کنم آنچه مردم ایران انجام دادند در تاریخ جاودانه خواهد شد و ادامه راه شهدا از وظایف مسئولین را انتظار داریم.

تداوم اجرای طرح هادی، تأمین سوخت روستانشینان و ادوات کشاورزی و پیگیری مشکلات تنش آبی روستا‌ها از مطالبات شورای بخش در این نشست بود.

در ادامه علیرضا هاشمیان بخشدار قبلی و رضا فلاح آشنا آباد به ارائه خدمات و برنامه‌های خود پرداختند.

در پایان از زحمات ۳۰ ماهه علیرضا هاشمیان بخشدار تقدیر و تشکر و با حکم صادره از سوی استاندار آذربایجان غربی، رضا فلاح آشنا آباد سرپرست بخشداری محمدیار توفیق خدمت صادقانه داشتند.

رضا فلاح آشنا آبادی بخشداری دشتک چالدران و خدمت در دفتر فنی استانداری بعنوان کارشناس مسئول را در کارنامه خود دارد.