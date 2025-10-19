نیکوکاران از ابتدای امسال تاکنون، ۳ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان تایباد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: امکانات درمانی خریداری شده متناسب با نیاز بخش‌های مختلف بیمارستان خاتم الانبیای شهر تایباد مورد استفاده بیماران قرار گرفته است.

دکتر سودابه نکوهی به فرسوده بودن بیمارستان شهر تایباد اشاره کرد و ادامه داد: ۴۵ سال از قدمت این مرکز گذشته است و برخی از تجهیزات درمانی آن دیگر جوابگوی نیاز بیماران و مراجعه کنندگان نیست.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در نیمه نخست امسال ۳۵ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان تایباد کمک کرده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد: بیمارستان خاتم الانبیای (ص) شهر تایباد پنج دستگاه آمبولانس دارد که به علت خرابی، هم اینک فقط ۲ خودروی آن فعال است.

نکوهی گفت: اورژانس ۱۱۵ تایباد نیز ۱۵ دستگاه آمبولانس در اختیار دارد که از این تعداد فقط پنج خودروی آن سالم است و به مصدومان حوادث امدادرسانی می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار در نیمه نخست امسال با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی برای بهسازی و خرید تجهیزات به بیمارستان تایباد اختصاص یافت که تاکنون هیچی رقمی از آن محقق نشده است.

نکوهی گفت: تایباد در فاصله کمتر از ۲۰ کیلومتری نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان قرار دارد، گاهی بیماران و مصدومان حوادث احتمالی این کشور برای مداوا از طریق گذرگاه رسمی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران میشوند و در بیمارستان خاتم‌الانبیای (ص) تایباد پذیرش می‌شوند.