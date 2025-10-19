فرمانده انتظامی رباط‌کریم از پلمب دو واحد صنفی فروش آب شرب غیرمجاز در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف خبر داد و گفت: این واحد‌ها با وجود تذکرات پیشین، همچنان مرتکب تخلف شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ تیمور کلانتری گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همراهی کارشناسان اداره آبفا در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و همچنین ارزیابی پایبندی اصناف به قوانین و ضوابط ابلاغی، طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان آبفا ضمن بازدید و ارزیابی و رصد واحدهای صنفی، ۲ واحد متخلف فروش آب شرب غیرمجاز را به علت تخلفات و نادیده‌گرفتن تذکرات قبلی پلمب کردند.