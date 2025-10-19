پخش زنده
نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژنو با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران» و «دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران» و «دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در ژنو آغاز به کار کرد.
هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور یافته است. شمسالدین حسینی، عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بینالمجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس؛ حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران و خانم الهام آزاد نماینده مردم نائین و عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی ایران، رحمت الله نورزوی نماینده علی آباد کتول و رحیم زارع نماینده مردم آباده در این اجلاس شرکت کردهاند.
شایان ذکر است؛ در جریان این اجلاس پنجروزه، هیئت پارلمانی کشورمان علاوه بر حضور در نشستهای عمومی و کمیتههای تخصصی، دیدارهای دوجانبهای با رؤسا و اعضای پارلمانهای مختلف به منظور گسترش همکاریهای پارلمانی و تبادل نظر درباره مهمترین مسائل منطقهای و بینالمللی انجام خواهد داد.