سید سعید شاهرخی بر ضرورت اجرای برنامه آموزش و پرورش استان برای ارتقای شاخص های این مجموعه تاکید کرد و گفت: ضرورت تدوین برنامه و حرکت به سمت کیفیت آموزشی و بالا بردن هدف والای آموزش و پرورش اولویت این دستگاه است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان



استاندار لرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: معدل نمرات نهایی دانش‌آموزان مطلوب و قابل قبول نیست و باید برنامه‌ریزی عملیاتی و مدونی برای بهبود این وضعیت انجام شود.

شاهرخی گفت: باید آموزش و پرورش با استفاده از نیروی انسانی کارآمد، به کارگیری و تجهیز منابع و امکانات در دبیرستان ها، مدارس و پشتیبانی علمی و پژوهشی سایر بخش ها زمینه ی ارتقای جایگاه علمی دانش آموزان را فراهم کند.