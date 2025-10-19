تاکید استاندار لرستان برضرورت ارتقای علمی دانش آموزان
استاندار لرستان بر ضرورت برنامه ریزی برای ارتقای علمی و معدل نهایی دانش آموزان استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سید سعید شاهرخی بر ضرورت اجرای برنامه آموزش و پرورش استان برای ارتقای شاخص های این مجموعه تاکید کرد و گفت: ضرورت تدوین برنامه و حرکت به سمت کیفیت آموزشی و بالا بردن هدف والای آموزش و پرورش اولویت این دستگاه است.
استاندار لرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: معدل نمرات نهایی دانشآموزان مطلوب و قابل قبول نیست و باید برنامهریزی عملیاتی و مدونی برای بهبود این وضعیت انجام شود.
شاهرخی گفت:باید آموزش و پرورش با استفاده از نیروی انسانی کارآمد، به کارگیری و تجهیز منابع و امکانات در دبیرستان ها، مدارس و پشتیبانی علمی و پژوهشی سایر بخش ها زمینه ی ارتقای جایگاه علمی دانش آموزان را فراهم کند.
در این نشست از ۲۱ دانش آموز رتبه برتر کنکور سراسری در لرستان تجلیل شد.